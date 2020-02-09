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رياضة

وزير الرياضة يكرم أبطال بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:31 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسن الحارتي
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية بعد فوزها بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 بدولة نيجيريا، وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تكريم الرئيس للرياضيين ممن يحققون بطولات وإنجازات بين فترة وأخرى يعكس ويجسد حالة الانتعاشة التي تواكبها الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالأبطال يمثل حافزا ودفعة معنوية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وحققت مصر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، في البطولةالتي شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.

حقق الميداليات كل من محمد صبحي ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية، محمد السيد فضية، امل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبري فضية، فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس فضية، راند تاج برونزية، متولي مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهاني محسن مركز رابع.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أناب الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لاستقبال بعثة منتخب مصر للأثقال والتي وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلي مطار القاهرة، التي ضمت 50 لاعبا من ألعاب رفع الأثقال وألعاب القوى والسباحة وتنس طاولة الطائرة والريشة الطائرة والتايكوندو، هذا بخلاف الجهاز الفني والإداري.
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