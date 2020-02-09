أول تعليق من رئيس الوزراء.. استشهاد 3 من المخابرات العسكرية اللبنانية في كمين

أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 عسكريين إثر تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات لكمين وإطلاق نار في محلة المشرفة.





وعلق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري على الحادث عبر تويتر قائلا "يبقى الجيش اللبناني عنوان التضحية والدفاع عن الدولة في كافة الجبهات والساحات".





وأضاف "والكمين الذي أودى بحياة ثلاثة من أبطاله في البقاع اعتداء يستهدف جميع اللبنانيين. أحر التعازي لأهل الشهداء وقيادة الجيش وكل التضامن معهم في مواجهة الخارجين على القانون".





من جانبه، دان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الاعتداء المسلح الذي تعرضت قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني له، مؤكدا أن الكمين المسلح الذي تعرضت له قوة الجيش اللبناني، إنما يستهدف الاستقرار الذي يضطلع الجيش اللبناني بدور أساسي في حمايته، مشددا على أن الجيش يبقى صمام أمان الدولة اللبنانية، وكل اعتداء عليه هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم.



