تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمستشفيات الأقصر.. هالة زايد: لم نكتشف أي حالات مصابة بفيروس كورونا.. والمحافظة سجلت 610 آلاف مواطن بالتأمين الصحي الشامل

وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها للاقصر

تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

الأقصر سجلت 610 آلاف مواطن بالتأمين الصحي الشامل

الوزيرة لـ الفريق الطبي بمستشفى إسنا: أثق فى كفاءتكم ولن أكتفي بالتقارير المكتبية





اجريت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس الاحد، جولات تفقدية على عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات، وذلك لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وحرصت الوزيرة فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.





اقرا أيضا:

وزيرة الصحة: الأقصر سجلت 610 آلاف مواطن بالتأمين الصحي الشامل.. صور

وزيرة الصحة لـ الفريق الطبي بمستشفى إسنا: أثق فى كفاءتكم ولن أكتفي بالتقارير المكتبية .. صور

وراجعت الوزيرة الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأكدت وزيرة الصحة على عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

ثم تفقدت الوزيرة الصحة والسكان، مستشفى الاقصر العام وبرفقتها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقدت الوزيرة الاقسام المختلفة بالمستشفى، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمستشفى فى الوقت المحدد لها، وأشادت بنظم التطوير بها واستمعت إلى الأطباء للتعرف على احتياجاتهم مؤكدة أنها سوف تدرسها.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمعدلات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الشامل الجديدة بالأقصر والتى وصلت الى 10آلاف مواطن منذ بداية التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

واستكملت وزيرة الصحة والسكان جولتها التفقدية بمحافظة الأقصر بتفقد وحدة صحة طب الاسرة بمنطقة الحبيل، وشددت الوزيرة خلال تفقدها بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير مع توفير القوى البشرية للوحدة وتوريد التجهيزات الطبية لها قبل الافتتاح الرسمي لها فى مطلع شهر مارس القادم مع انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقدت ايضا وحدة طب الاسرة بالشيخ موسي بمنطقة الكرنك وجهت الوزيرة باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار واطفاء واستدعاء وغيرها، وبسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتى تخطت نسبة 80%.

وعبرت وزيرة الصحة والسكان، عن سعادتها اثناء تفقدها مستشفى اسنا التخصصي بجنوب الاقصر قائلة للفريق الطبي "أفتخر بما وصلتم إليه واثق فى كفاءتكم للنهوض بالمنظومة الصحية"، مشددة على ضرورة مواصلة التعليم والتدريب المستمر .

واكدت الوزيرة إن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لـ إكلينيكية علاج موحدة، وستخضع لرقابة صارمة بما ينعكس بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، موضحة ان محافظة الأقصر ستصبح المركز الإقليمي لجنوب الصعيد بالمنظومة الجديدة بما تمتلكه من خدمات طبية على أعلى مستوى.

وقالت هالة زايد للفريق الطبي بالمستشفى بانها حريصه على المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية مع الزيارات الميدانية للتاكد من تقديم افضل خدمة طبية تقدم للمواطن، مؤكدة أنها لن تكتفي بالتقارير المكتبية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن مستشفى العديسات التخصصي للاطفال سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال وسوف يخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

وكشفت الوزيرة خلال زيارتها عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتشغيل قسم القلب بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يضمن ذلك من تدريبات للفريق الطبي، وتوحيد أدلة العمل الإكلينيكية، بما سيخدم أطفال إقليم الصعيد بالكامل.