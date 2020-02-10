الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»..غدا

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، مؤتمر ومعرض مصر الدلولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، وذلك للعام الرابع على التوالي.





أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٠، تعد دفعة قوية للقطاع ويعكس أهمية ملف البترول بالنسبة للدولة المصرية، مضيفا في مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٠، أن النسخة الرابعة تشهد زيادة نسبة المشاركة على جميع الأصعدة، سواء وزراء أو رؤساء شركات عالمية، أو شركات وزوار.



