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اقتصاد

الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»..غدا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:11 ص
إيجبس - أرشيفية
إيجبس - أرشيفية
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مايكل عياد
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، مؤتمر ومعرض مصر الدلولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، وذلك للعام الرابع على التوالي.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٠، تعد دفعة قوية للقطاع ويعكس أهمية ملف البترول بالنسبة للدولة المصرية، مضيفا في مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٠، أن النسخة الرابعة تشهد زيادة نسبة المشاركة على جميع الأصعدة، سواء وزراء أو رؤساء شركات عالمية، أو شركات وزوار.

وأوضح وزير البترول، اننا لا نستطيع الآن أن نغفل الجزء المالي في قطاع البترول، فقطاع النفط من أكبر القطاعات التي تستحوذ على استثمارات وأموال، نحن نعتبر هذا المؤتمر نافذة لاستعراض ما حققناه في الأعوام السابقة وخططنا المستقبلية في القطاع.
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