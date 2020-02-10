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فن

أحمد مجدي يكشف تفاصيل دوره بمسلسل فرصة ثانية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:31 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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محمد نحلة

انضم الفنان أحمد مجدى لمسلسل فرصة ثانية الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري.


وقال فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه سعيد بالترشح للعمل، ولفت إلى أن أول لقاء بينه وبين ياسمين كان مليئا بالتفاهم،  مشيرا إلى أنهم بدأوا تصوير منذ فترة، وتمني أن ينال إعجاب الجمهور. 


وكشف عن تفاصيل دوره، وقال أنه يجسد شخصية رومانسية، ويبحث عن الإخلاص، وكيف يدير علاقاته العاطفية. 


يعرض لـ"مجدي" حاليا مسلسل الأنسة فرح وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.


المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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