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رياضة

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك مستمر في قراره الخاص بتجميد مستحقات لاعبيه حتى الوقت الجاري رغم الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف  حيث اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا منذ لقاء وادي دجلة بعدم صرف مستحقات اللاعبين حتى فوز الفريق بلقاء السوبر المصري.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن لاعبي الزمالك حاولوا التحدث مع مسئولي النادي للحصول على مستحقاتهم عقب الفوز أمام الإسماعيلي إلا أن الإدارة تمسكت بقرارها.

وأوضح أن إدارة النادي رفضت تلبية رغبات اللاعبين بصرف المستحقات حتى الفوز في لقاء السوبر أمام الأهلي والمقرر له يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات على استاد محمد بن زايد.
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