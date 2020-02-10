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رياضة

افضل صديق لى.. محمد زيدان بصحبة نجله آدم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:30 ص
محمد زيدان ونجله
محمد زيدان ونجله ادم
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محمد بدران
نشر اللاعب محمد زيدان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر محمد زيدان في الصورة برفقة نجله أدم، وعلق على الصورة "أفضل صديق لى" والتي نالت إعجاب متابعيه.

بدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بروسيا دورتموند.

واصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


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My best friend 👊🏻😍

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افضل صديق لى.. محمد زيدان بصحبة نجله آدم
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