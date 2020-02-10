وكيل تعليم بورسعيد: لا تلتفتوا للشائعات والمعلومات المغلوطة عن كورونا

أكد د.نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، ان تعليم بورسعيد يثق فى اجهزة الدولة المعنية بصحة المواطنين ويقدم لها كل الدعم لتصل الى جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة مشيرا الى انه تم التنسيق معها على اجراء ندوات صحية توعوية تستهدف صحة الطلاب والعاملين بالتعليم على حد سواء.





واضاف وكيل الوزارة، انه فى تلك المرحلة يتوجب علينا كمواطنين ومسئولين مواجهة الشائعات والحرب الداخلية بالمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا التى تستهدف استقرار الوطن وترويع المواطنين حفاظا على ابنائنا و المجتمع.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمدرسة القناة الابتدائية المعتمدة والتى استضافت د. احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد و د. مروة حلاوة مدير الطب الوقائى و راندا عدس مدير الامراض المعدية واستهدفت مديرى العموم والادارات التعليمية والمراحل التعليمية ومجلس امناء ادارة شرق التعليمية.





وصرح ابو هاشم ، ان مصر آمنة ولا يوجد حالة اشتباه واحدة بفيروس كورونا مشيرا الى ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ماهو الا شائعات ليس لها اى اساس من الصحة وتهدف الى اثارة البلبلة وتعطيل الصالح العام مضيفا ان هناك شفافية بالاعلان الفورى عند الاشتباه فى اى حالة يتم رصدها من قبل الاجهزة المعنية.





وفي سياق متصل عرض "ابو هاشم" كيفية الوقاية من المرض داخل المدارس والمؤسسات الحكومية، وكيفية اكتشاف فيروس كورونا المستجد ncov2019 وما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند اكتشافة ،

و أوضح ابوهاشم استعدادات مديرية الصحة الكاملة لاستقبال أي حالة مرضية وعلاجها

وناشد وكيل صحة بورسعيد الجميع بتوخي الحظر عند سماع للشائعات التي ليس لها أساس من الصحه الا بعد التأكد، متمنيًا من الله أن يحفظ ابنائنا وشبابنا من هذا المرض اللعين.





ومن جانبها اشارت د. مروة حلاوة مدير الطب الوقائى الى ان تبادل المعلومات المغلوطة بين المواطنين عملية ليس من شأنها الا نشر الفوضى والشائعات مؤكدة ان ارتداء الاقنعة الطبية هى للفريق الطبى فقط وليست لطلاب المدارس الاصحاء كما استعرضت معلومات واحصائيات طبية عن فيروس #كورونا وكيفية الوقاية منه واعراضه مؤكدة ان الماء والصابون العادى يكفى لقتل مثل هذه الفيروسات.





جدير بالذكر ان تعليم بورسعيد قام بالتحضير للعديد من الندوات الطبية التوعوية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة تستهدف جميع المنشآت التعليمية ومنها مدارس المحافظة لتوعية الطلاب الصحية على مستوى جميع الادارات التعليمية بطبيعة فيروس كورونا والامراض المعدية الاخرى.