AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: لا تلتفتوا للشائعات والمعلومات المغلوطة عن كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الغزاوي
أكد د.نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، ان تعليم بورسعيد يثق فى اجهزة الدولة المعنية بصحة المواطنين ويقدم لها كل الدعم لتصل الى جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة مشيرا الى انه تم التنسيق معها على اجراء ندوات صحية توعوية تستهدف صحة الطلاب والعاملين بالتعليم على حد سواء.

واضاف وكيل الوزارة، انه فى تلك المرحلة يتوجب علينا كمواطنين ومسئولين مواجهة الشائعات والحرب الداخلية بالمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا التى تستهدف استقرار الوطن وترويع المواطنين حفاظا على ابنائنا و المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد  اليوم بمدرسة القناة الابتدائية المعتمدة والتى استضافت د. احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد و د. مروة حلاوة مدير الطب الوقائى و راندا عدس مدير الامراض المعدية واستهدفت مديرى العموم والادارات التعليمية والمراحل التعليمية ومجلس امناء ادارة شرق التعليمية.

وصرح ابو هاشم ، ان مصر آمنة ولا يوجد حالة اشتباه واحدة بفيروس كورونا مشيرا الى ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ماهو الا شائعات ليس لها اى اساس من الصحة وتهدف الى اثارة البلبلة وتعطيل الصالح العام مضيفا ان هناك شفافية  بالاعلان الفورى عند الاشتباه فى اى حالة يتم رصدها من قبل الاجهزة المعنية.

وفي سياق متصل عرض "ابو هاشم" كيفية الوقاية من المرض داخل المدارس والمؤسسات الحكومية، وكيفية اكتشاف فيروس كورونا المستجد ncov2019 وما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند اكتشافة ،

 و أوضح ابوهاشم استعدادات مديرية الصحة الكاملة لاستقبال أي حالة مرضية وعلاجها 

وناشد وكيل صحة بورسعيد الجميع بتوخي الحظر عند سماع للشائعات التي ليس لها أساس من الصحه الا بعد التأكد، متمنيًا من الله أن يحفظ ابنائنا وشبابنا من هذا المرض اللعين.

ومن جانبها اشارت  د. مروة حلاوة مدير الطب الوقائى الى ان تبادل المعلومات المغلوطة بين المواطنين عملية ليس من شأنها الا نشر الفوضى والشائعات مؤكدة ان ارتداء الاقنعة الطبية هى للفريق الطبى فقط وليست لطلاب المدارس الاصحاء كما استعرضت معلومات واحصائيات طبية عن فيروس #كورونا وكيفية الوقاية منه واعراضه مؤكدة ان الماء والصابون العادى يكفى لقتل مثل هذه الفيروسات.

جدير بالذكر ان تعليم بورسعيد قام بالتحضير للعديد من الندوات الطبية التوعوية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة تستهدف جميع المنشآت التعليمية ومنها مدارس المحافظة لتوعية الطلاب الصحية على مستوى جميع الادارات التعليمية بطبيعة فيروس كورونا والامراض المعدية الاخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اكتشاف 30 إصابة بالجديري المائي.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الشهيد أحمد جلال

كتدبير احترازي.. إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالبحيرة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

صحة أسوان ترفع درجة الاستعداد بعد انتشار فيروس كورونا في عدة دول

تدريب 1831 أخصائيا بتعليم المنيا على التعامل مع فيروس كورونا

تدريب 1831 أخصائيا بالتعليم حول الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا بالمنيا

تعليم الإسماعيلية: انفردنا بأول ندوات متخصصة في التثقيف الصحي

ترشيحاتنا

هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام .. أمين الفتوى يجيب

أخبار سارة في مران ليفربول اليوم

حاول يغتصبني .. شقيقة شاب الغربية تروي لحظات الرعب قبل قتله

فيكتور جوميز حكما لـ مباراة الزمالك والترجي التونسي بالسوبر الأفريقي

أخبار الرياضة| ميدو يهاجم الحكام بسبب الزمالك.. الأهلي يستهدف نجم الهلال.. إصابة لاعب آخر من صن داونز

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

من أجل صورة سيلفي.. زوجان يعرضان حياتهما للخطر خلال العاصفة كيارا.. شاهد

الأختين الحلوين .. ميار ومي الغيطي في إطلالة جديدة بمكياج أسود.. شاهد