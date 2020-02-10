سر تعيين ابنة نبيه بري في منصب دبلوماسي في قطر

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي إن لكل شخص أسلوبه في التعامل مع مختلف الملفات، موضحا أن طريقته وأسلوب مؤسساته السياسية يقوم على ثوابت يوافق عليها مجلس الوزاء.





وبشأن تعيين فرح بري ابنة رئيس البرلمان اللبناني رئيسة لبعثة قطر قال الوزير اللبناني "تعيينها حصل قبل أن أتولى الوزارة والمنصب كان فارغًا لأسباب معيّنة ومن الطبيعي أن يتم اختيار دبلوماسي ناجح ولا يمكن أن يُستبعد حتى لو كان منتميًا إلى عائلة مسؤول كبير وماليًا الكلفة أقلّ".





وأضاف في تصريحات لشبكة "ال بي سي" اللبنانية، "لا أنتمي إلى طرف معين وأعمل بحسب قناعاتي وكحكومة نُحاكمَ على برنامجنا وتطبيقه".





وتابع ناصيف قائلا "لا يمكن القول أن لا حماسة عربية للتواصل مع لبنان وعليّ أن احاول تعزيز الموقف اللبناني وسنتجه نحو كل الدول العربية لتعزيز العلاقات".





وأثار تكليف فرح بري بمهمة دبلوماسية في قطر جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية، حيث تكهن مراقبون بوجود صفقة بين وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.



