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محافظات

أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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محمود زيدان
ناشد أهالي قرية منشة الغربية التابعة لقرية الحلافي بمركز كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 24 قيراطًا لإقامة مركز شباب عليها لخدمة شباب القرية.

وقال متولي عاطف ، من شباب القرية لـ"صدى البلد"، إن هذه القطعة عبارة عن أرض فضاء ملك الإصلاح الزراعي، ولا يستفيد منها أحد في أي شيء، وشباب القرية يحتاجون إلى إنشاء مركز شباب وإقامة ملعب عليه ليكون متنفسًا للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأضاف، زكي صلاح، من أهالي القرية، نناشد جميع المسئولين بالإصلاح الزراعي، ووزارة الشباب والرياضة، تخصيص هذه الأرض، لإنشاء مركز شباب عليها بدلًا من تركها لا يستفيد منها أحد لحماية الشباب والنشء من الانحراف.

وأكد الدكتور أحمد نشأت حمد، من أبناء سيدي غازي، أن إنشاء مركز شباب لخدمة الشباب وأهالي قرية منشة الغربية أمر مهم لاستغلال طاقات الشباب في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لهذه الفئة وخاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي ملف الشباب والرياضة اهتمامًا غير مسبوق.
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أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
أهالي منشة الغربية بـ كفر الشيخ يطالبون بإنشاء مركز شباب.. صور
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