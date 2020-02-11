الملكة إليزابيث تستدعي الأمير هاري وزوجته ميجان

رغم انعزالهما عن الحياة الملكية وتنازلهم عنها منذ أسابيع قليلة واستقرارهما في كندا، استعدت الملكة إليزابيث الثانية حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان لحضور فعالية ملكية بالمملكة المتحدة.





ودعت الملكة هاري وميجان للإنضام إلى باقي أفراد العائلة المالكة لحضور الكومنولث السنوية المقامة في دير وستمنستر بلندن الشهر المقبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ومن المفترض أن يكون هذا الحفل هو آخر مهام يقوم بها هاري وميجان بالرداء الملكي، وسيكون من ضمن الحضور ممثلو الحكومات لدول الأعضاء في الكومنولث البريطاني لـ 53 دولة، ويستمر هذا الحدث ساعة .





وكان الظهور الأولى لدوق ودوقة ساسكس سويًا بعد إعلانهم الانفصال ع الحياة الملكية، في مؤتمر الاستثمار البديل للبنك الأمريكي "جي بي مورجان" بولاية ميامي، ضمن 300 شخص من كبار عملاء البنك.