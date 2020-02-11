عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

لم ينته العالم بعد من فيروس كورونا القاتل، حتى ظهر على الساحة فيروس جديد استحوذ على اهتمام العلماء الذين احتاروا في أمره، كونه يشتمل على جينات غير معروفة.





"يارا" هو الاسم الذي أطلق على الفيروس الغامض، الذي ينتمي إلى ملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهو كائن حي وحيد الخلية يعيش داخل الجسم بشكل طفيلي، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".





وفحص فريق علمي، الفيروس ، وتتبع الجينات الخاصة به، وجاءت النتائج أن 90% من الجينات داخل الفيروس غير معروفة ولم يعثر عليها من قبل.





ليعلن الفريق العلمي اكتشافهم لسلالة جديدة من فيروسات الأميبا، عرفوه بـ يارا، هو من الفيروسات التي لها أصل وتطور محير، كما أوضحوا أن بعض البروتينات في فيروس "يارا" تشبه تلك الموجودة في الفيروسات العملاقة، ولكن، ما يزال من غير الواضح مدى ارتباطها ببعضها.

وقد عثر على هذا الفيروس في بحيرة برازيلية، لذا أطلقوا عليه "يارا" وهو يعني "أم كل المياه"، وهى شخصية جميلة مثل حورية البحر فى الأساطير البرازيلية التى تجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.