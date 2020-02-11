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أخبار العالم

عقب عشرات الإصابات بـ كورونا.. زعيمة هونج كونج تطالب الشعب بالبقاء في المنازل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالبت زعيمة هونج كونج، كاري لام، من المواطنين، البقاء في منازلهم قدر المستطاع؛ وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وأعلن مسؤولو الصحة في هونج كونج عن إجلاء جزئي للسكان من مبنى سكني بعد الاشتباه في احتمالية أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق نظام أنابيب البناء بالمبنى.

وتتبع مسؤولو الصحة حالتين مؤكدتين على الأقل مصابان بالفيروس القاتل يقيمان في مبنى سكني محدد يسمى منزل هونج مي في منطقة تسينج يي في هونج كونج، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

ونقلت عن مسؤول قوله: "نظرًا لأن خط الأنابيب الذي ينقل البراز متصل بأنبوب الهواء، فمن المحتمل جدًا أن ينتقل الفيروس الموجود في البراز عبر مروحة الهواء إلى المرحاض.

وأضاف المسئول أنه تم إخلاء أجزاء من المبنى كإجراء وقائي، بينما أجرى المسؤولون الصحيون والمهندسون فحوصات طارئة.

جدير بالذكر أن هونج كونج سجلت 42 إصابة حتى الآن بفيروس كورونا القاتل.
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