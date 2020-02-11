النقابة: 50 ألف جنيه قرض حسن لشباب الأطباء يسدد على ٣٨ شهرا

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إمكانية صرف قرض حسن قيمته خمسون ألف جنيه "بدون فوائد" لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا على أن يسدد القرض على 38 شهرا متتالية.





وأضافت النقابة، أنه يتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بالجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس 202ثق5ف6غ78900م بمقر النقابة العامة بدار الحكمة.





شروط القرض:





١-السن أقل من ٣٥ سنة "مواليد 1985 وما بعدها"





2-عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتبارًا من تاريخ ١ يناير 2018 ومابعدها"





3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة





4- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور.





5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين ، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط .





طريقة الإختيار :





القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط .





الضمانات :





١- إقرار ضمان من الزوج ( الزوجة ) + طبيب ٢- توقيع شيكات بقيمة الأقساط





طريقة السداد :





١- يتم تحويل قيمة القسط الشهرى من المرتب للبنك ( يجب إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة ).





٢- مهلة شهرين سماح قبل البدء فى السداد.





٣- القسط الشهرى شامل المصاريف الإدارية والدمغات 1375جنيه ، لمدة ٣٨ شهرا متتالية.





٤- يجب سداد كامل قيمة الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة بدون مرتب .





٥- فى حالة الوفاة أو العجز الكامل ، فانه يتم إسقاط باقى الأقساط المستحقة وتتحملها النقابة.





طريقة تقديم الطلب :





١- يتم تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك بالنقابة الفرعية إعتبارا من 15 فبراير حتى تاريخ 12مارس، وبالنقابة العامة حتى تاريخ 19مارس 2020.





٢- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومى + صورة عقد ( إجراءات ) الزواج + إشتراك النقابة 2019 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.





٣- يتم إجراء القرعة يوم الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة 27مارس 2020م .بدار الحكمة





التقدم عن طريق ملء استمارة القرض بالنقابات الفرعية



