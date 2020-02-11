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برلمان

سامي سوس: إنجازات السيسي فى إفريقيا تظهر آثارها إيجابية فى المستقبل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود فايد
اعتبر الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، أن الإنجازات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح الدول الإفريقية "تاريخية" وستكون لها آثارها الإيجابية والناجحة لصالح دول القارة السمراء خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية وصندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.

وأشاد سوس، في بيان رسمي له، بفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من 2020 إلى 2022، بأغلبية ساحقة، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى، مؤكدا أن هذا الفوز هو نجاح جديد للدولة المصرية.

وأضاف سوس، أن هذا المنصب هو تكليل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن القيادة السياسية بذلت جهد كبير خلال العام الحالي والأعوام الماضية حتى تستطيع أن تعود مصر لدورها المحوري فى القارة الإفريقية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالقمة الأفريقية الـ33 والتي انعقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن هذا المبدأ ليس طرحًا نظريًا حيث طبقته مصر عمليًا هذا العام من خلال العديد من المبادرات لا سيما من خلال استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، كما اختبرنا هذا الطرح خلال العام المنصرم في العديد من القضايا مثل غينيا بيساو وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
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