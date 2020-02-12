الأردن.. مشروعات استثمارية وبرامج متكاملة لجعلها مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها

تقرير وكالة الأنباء الأردنية " بترا " ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالة الأنباء العربية " فانا "

تسارعت وتيرة الإنجاز في السنوات الماضية في مجال الطاقة بالأردن، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج المتكاملة التي شملت مختلف قطاعات الطاقة.



وقد نجحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن في إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، كان في المقابل إنجاز أخر لصندوق الطاقة المتجددة في مجال المشروعات صغيرة الحجم، وتحديدًا أنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني الذي شكل بمجمله إنجازًا تكامليًا في مشهد الطاقة العام بالأردن.



وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة أن الصندوق، وخلال أربعة أعوام، شكل علامة فارقة في العمل لقطاع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، مبينًا أن برامج ومشروعات الصندوق خلال هذه الفترة حققت نجاحات كبيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بإجراءات ترشيد الطاقة وكفاءة استخداماتها، إلى جانب التدخلات الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة، وتحديدًا أنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني.



وأكد الدكتور حمزة أن برامج الصندوق ومشروعاته عملت على تعظيم الاستثمار في السوق وخلق فرص العمل؛ حيث أحدث هذا الاستثمار الكبير لمشروعات الصندوق حراكا متميزًا في السوق، وطور حجم الاستثمار بشكل ملحوظ، إلى أن وصل حجم أعمال الاستثمار، كتكلفة كلية لمشروعات الصندوق ما يقارب 50 مليون دينار (70 مليون دولار)، الذي كان له أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا على المواطن والدولة.



وبين أن التوسع في برامج الصندوق حققت المؤشرات المطلوبة عالميًا من الأردن نتيجة توقيعه على الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والالتزامات، خصوصا تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بعد الانضمام لاتفاقية باريس.



وتحدث الدكتور حمزة حول إنجاز مرحلة فنادق البتراء لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها، وتحقق نسبة وفر في فاتورة استهلاك الطاقة تصل إلى 60% في بعض الفنادق، بتكلفة مليوني دينار، مبينًا أن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الفنادق، وتمكينها من تحمل أعباء الانخفاض في الحركة السياحية، وللحفاظ على فرص العمل الموجودة فيها، وجعلها جاهزة للانطلاق والعمل في حال عودة الحركة السياحية، إلى جانب تحسين طبيعة الخدمات المقدمة في هذه الفنادق من تدفئة وتبريد وعزل وإنارة، وأنظمة سيطرة ومراقبة وحركة، مفيدًا أن المرحلة الثانية للمشروع ستكون هذا العام في فنادق مادبا والعقبة.