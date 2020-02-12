ناشئات سلة الأهلي يواجهن الزمالك اليوم

يخوض فريق ناشئات كرة السلة بالأهلي 14 سنة، مباراة مهمة اليوم، أمام فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على صالة مدينة نصر، ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي ومميز للفوز بالمباراة ومواصلة عروضه القوية في البطولة.





وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على فريق العبور بنتيجة 47-19 ضمن منافسات بطولة الجمهورية أمس.



