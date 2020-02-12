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رياضة

ناشئات سلة الأهلي يواجهن الزمالك اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض فريق ناشئات كرة السلة بالأهلي 14 سنة، مباراة مهمة اليوم، أمام فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على صالة مدينة نصر، ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي ومميز للفوز بالمباراة ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على فريق العبور بنتيجة 47-19 ضمن منافسات بطولة الجمهورية أمس.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ناشئات السلة تحت 14 سنة بالأهلي، من خالد عياد مديرا فنيا، وشيماء خليل إداريا، وآية سمير أخصائي علاج طبيعي.
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