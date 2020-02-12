هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.
حمام بالكبد والقوانص لنجلاء الشرشابى:
مقادير حمام بالكبد والقوانص:
حمام
أرز
كبد وقوانص الحمام
زيت بهارات
كمون ناعم
جوزة الطيب
حبهان
ورق لورا
قرفة ناعمة
ماء
ملح وفلفل أسود
صلصة طماطم
طريقة عمل حمام بالكبد والقوانص:
* شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار ثم أضيفى الكبد والقوانص والأرز وقلبى
* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات والماء للأرز وإتركى الخليط حتى قرب تمام النضج
* إحشى الحمام بالخليط وإحشى بين الجلد واللحم
* إسلقى الحمام فى الماء مع الملح والفلفل الأسود والحبهان المدقوق وورق اللورا
* إخلطى صلصة الطماطم مع الزيت والملح والفلفل الأسود وإدهنى بها الحمام
* أدخلى الحمام الفرن يحمر لونه ثم زينيه بالبقدونس المفروم وقدميه.
طريقة فاصلوليا خضراء للشيف أميرة شنب
مقادير فاصوليا خضراء
فاصوليا خضراء
طماطم مبشورة
صلصة طماطم
سكر
ملح ـ فلفل
ثوم شرائح
بصل مفروم
ماء
زيت
طريقة عمل فاصوليا خضراء
* في حلة على النار يوضع زيت على النار مع البصل المفروم ويضاف إليها ملح وفلفل وطماطم مبشورة
* يضاف إليها صلصة طماطم وثوم شرائح وماء مغلي وتسلق الفاصوليا الخضراء في ماء ساخن على النار
* يصفى من الماء الساخن ويوضع في ماء بارد بالثلج ويصفى مرة أخرى ويوضع في الحلة على النار مع صلصة الطماطم وتقدم ساخنة.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.الطبق الرئيسي
حمام بالكبد والقوانص لنجلاء الشرشابى:
مقادير حمام بالكبد والقوانص:
حمام
أرز
كبد وقوانص الحمام
زيت بهارات
كمون ناعم
جوزة الطيب
حبهان
ورق لورا
قرفة ناعمة
ماء
ملح وفلفل أسود
صلصة طماطم
طريقة عمل حمام بالكبد والقوانص:
* شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار ثم أضيفى الكبد والقوانص والأرز وقلبى
* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات والماء للأرز وإتركى الخليط حتى قرب تمام النضج
* إحشى الحمام بالخليط وإحشى بين الجلد واللحم
* إسلقى الحمام فى الماء مع الملح والفلفل الأسود والحبهان المدقوق وورق اللورا
* إخلطى صلصة الطماطم مع الزيت والملح والفلفل الأسود وإدهنى بها الحمام
* أدخلى الحمام الفرن يحمر لونه ثم زينيه بالبقدونس المفروم وقدميه.
طريقة فاصلوليا خضراء للشيف أميرة شنب
مقادير فاصوليا خضراء
فاصوليا خضراء
طماطم مبشورة
صلصة طماطم
سكر
ملح ـ فلفل
ثوم شرائح
بصل مفروم
ماء
زيت
طريقة عمل فاصوليا خضراء
* في حلة على النار يوضع زيت على النار مع البصل المفروم ويضاف إليها ملح وفلفل وطماطم مبشورة
* يضاف إليها صلصة طماطم وثوم شرائح وماء مغلي وتسلق الفاصوليا الخضراء في ماء ساخن على النار
* يصفى من الماء الساخن ويوضع في ماء بارد بالثلج ويصفى مرة أخرى ويوضع في الحلة على النار مع صلصة الطماطم وتقدم ساخنة.