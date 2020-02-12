هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

هناكل إيه النهارده ؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.





ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.





الطبق الرئيسي

حمام بالكبد والقوانص لنجلاء الشرشابى:

طريقة عمل حمام بالكبد والقوانص:



طريقة فاصلوليا خضراء للشيف أميرة شنب

طريقة عمل أرز بالبابريكا لنجلاء الشرشابي

مقادير ارز بالبابريكا والبصل 2 كوب أرز 2 كوب ماء بصلة مبشورة 2 ملعقة كبيرة زيت ملعقة كبيرة بابريكا ملح فلفل أسود

طريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل: * قلبى مع الأرز مع البصل فى الزيت على النار * أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود والماء وقلبى وا تركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.



الحلو :

طريقة عمل تورتة بالكريم شانتى لنجلاء الشرشابي.

مقادير تورتة بالكريم شانتى 2 كوب دقيق كوب لبن نصف كوب زيت كوب سكر كوب لبن 3 بيضة ملعقة كبيرة بيكنج بودر ملعقة كبيرة خل ملعقة كبيرة كاكاو رشة ملح فانيليا كريم شانتى كريم شانتى بالشيكولاتة مانجو كيوي كريز طريقة عمل تورتة بالكريم شانتى * يضرب السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيض والخل فى الخلاط * يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف خليط اللبن ويقلب * يصب نصف الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 * يضاف الكاكاو على النصف الاخر ويصب في صينية مدهونة بالسمنة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 * يقطع الكيك أنصاف ويوضع نصف فانيليا مع نصف شيكولاتة ويضاف الكريم شانتى مع الكريم شانتى شيكولاتة * يضاف طبقة أخرى من الكيك والكريم شانتى والكريم شانتى شيكولاتة * يزين الوجه بالكريز والمانجو والكيوى وتقدم

مقادير حمام بالكبد والقوانص:حمامأرزكبد وقوانص الحمامزيت بهاراتكمون ناعمجوزة الطيبحبهانورق لوراقرفة ناعمةماءملح وفلفل أسودصلصة طماطم* شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار ثم أضيفى الكبد والقوانص والأرز وقلبى* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات والماء للأرز وإتركى الخليط حتى قرب تمام النضج* إحشى الحمام بالخليط وإحشى بين الجلد واللحم* إسلقى الحمام فى الماء مع الملح والفلفل الأسود والحبهان المدقوق وورق اللورا* إخلطى صلصة الطماطم مع الزيت والملح والفلفل الأسود وإدهنى بها الحمام* أدخلى الحمام الفرن يحمر لونه ثم زينيه بالبقدونس المفروم وقدميه.مقادير فاصوليا خضراءفاصوليا خضراءطماطم مبشورةصلصة طماطمسكرملح ـ فلفلثوم شرائحبصل مفرومماءزيت* في حلة على النار يوضع زيت على النار مع البصل المفروم ويضاف إليها ملح وفلفل وطماطم مبشورة* يضاف إليها صلصة طماطم وثوم شرائح وماء مغلي وتسلق الفاصوليا الخضراء في ماء ساخن على النار* يصفى من الماء الساخن ويوضع في ماء بارد بالثلج ويصفى مرة أخرى ويوضع في الحلة على النار مع صلصة الطماطم وتقدم ساخنة.