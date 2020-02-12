AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم تفشي فيروس كورونا.. قرار غريب من الحكومة الباكستانية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:39 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، الامتناع عن إجلاء عدد كبير من مواطنيها العالقين في مدينة ووهان الصينية، وذلك خلافا لبقية دول العالم، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن 800 طالب باكستاني، وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا، حيث طالبتهم الحكومة الباكستانية البقاء في المدينة. 

وقال مسئولون باكستانيون إن هذا الموقف يأتي بسبب عدم امتلاك إسلام آباد القدرة على منع تفشي الفيروس في البلاد، والعجز عن معالجة المصابين به محليا، قائلين إن إجلاء هؤلاء الطلبة سيكون خطوة "غير مسؤولة".

وأكد وزير الصحة الباكستاني، ظفر ميرزا، على قناعته بأن الموقف لا يصب في مصلحة الدولة فقط، بل في موقف الطلبة ذات نفسهم. 

وأوضح هذا الطالب: "ليست هناك مستشفيات جيدة لمعالجة فيروس كورونا في بلدنا، فيما يعمل الصينيون بدأب على مكافحته".

فيما صرح طالب باكستاني من العالقين بالمدينة: "بأنهم كانوا يتطلعون في البداية إلى العودة لوطنهم خوفا من إصابتهم بـ"كورونا"، لكنهم خلصوا الآن إلى أنه "من الأفضل لهم البقاء في الصين ما يخدم أيضا تعزيز العلاقات بين الدولتين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤول باكستاني ينفي ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

الصين تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية

الضحايا في ارتفاع .. العالم مرعوب بعد انتشار كورونا في الصين

سفيرة باكستان تطالب بعدم إجلاء مواطني بلادها من مدينة ووهان

بسبب كورونا .. كندا تستأجر طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

ترشيحاتنا

عاجل.. أمريكا تقتل مدنيا فى مواجهات مع الأهالى بريف القامشلى بسوريا

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

بملابس محتشمة.. إطلالة رانيا يوسف من أسوان..صور

وكيل محمد صلاح: لم يتم حسم أمر انضمام اللاعب لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الانشغال بالموبايل ينهي حياة مراهقة أثناء عبورها الطريق.. وعائلتها توجه تحذيرا للشباب

أول اختبار للعلاج الجديد.. علماء بريطانيون يبتكرون لقاحا لـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانشغال بالموبايل ينهي حياة مراهقة أثناء عبورها الطريق.. وعائلتها توجه تحذيرا للشباب

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته