بسبب فيروس كورونا.. تأجيل بطولة دولية في الصين

قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا 1، اليوم الأربعاء، تأجيل جائزة الصين الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بسبب فيروس كورونا المستجد





وقال المنظمون في بيان إنهما قررا سويا تأجيل السباق الذي كان من المقرر إقامته في 19 أبريل على حلبة شنجهاي الدولية.





ويتسابق العالم حاليًا من أجل تطوير لقاح يعمل على علاج فيروس كورونا المستجد الذي كانت بؤرة ظهوره الصين، وأصبح يشكل تهديدا صحيا خطيرا كما أكدت منظمة الصحة العالمية، بعدما أدى إلى وفاة أكثر من ألف شخص في دول عديدة حول العالم.





وكانت السعودية من أبرز الدول التي تناضل من أجل تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا ، فنقلت صحيفة "سبق"، عن مصادر بوزارة الصحة بالمملكة، أن أبحاثا متقدمة تجرى؛ بهدف إيجاد عقار ضد فيروس كورونا الجديد.





وذكرت صحيفة "سبق"، نقلا عن مصدر بوزارة الصحة، أنهم يواصلون التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم عند الوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة.



