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رياضة

كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد 64 - 60 في دوري السوبر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
حقق فريق الأهلي لكرة السلة فوزًا هامًا على منافسة الاتحاد بنتيجة "64-60"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة كمال شلبي ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات دوري السوبر.


شهدت الفترة الأولى من المباراة أداء متوسط من الفريقين والتي انتهت أحداثها بتفوق الاتحاد بنتيجة "12-10"،  وعقب انطلاق الفترة الثانية استطاع لاعبو الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية "17-13"، لينتهي الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بنتيجة "27-25".


وواصل لاعبو الأهلي تفوقهم في الفترة الثالثة التي سيطروا عليها والتي انتهت لصالحهم بنتيجة "23-17"، لتصبح النتيجة الإجمالية بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة"50-42".

ونجح الاتحاد السكندري في ادارك التعادل في الفترة الرابعة لتصبح "54-54"، وواصل التقدم قبل نهاية المباراة بنتيجة "60-59"، حتي تمكن رامي جنيدي للأهلي بفضل ثلاثية رائعة لتصبح "62-60".

وحاول زعيم الثغر العودة للقاء من جديد ولكن تمكن دفاع لاعبو الأهلي من التصدي لهم لتنتهي المباراة بنتيجة "64-60"، لصالح القلعة الحمراء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة "23"، في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء مباراة الجزيرة مع نادي الزمالك، بينما أصبح رصيد الاتحاد "24" نقطة في المركز الأول.
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