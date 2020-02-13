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بين الناس

سكان شارع ممدوح على بالجيزة يستغيثون لتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث سكان شارع ممدوح على مرسى متفرع من يمين المحور بأرض اللواء بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، للمسئولين لسرعة إنارة الأعمدة الكهربائية وإصلاح الأعطال الخاصة بها وتغطية الكابلات العمومية العامة وصيانتها، وكذلك صيانة المواسير التابعة لمياه الشرب وحل مشكلة إلقاء القمامة بمنتصف الشارع مما يؤدى إلى انبعاث روائح كريهة مع تلك المتغيرات الجوية، والتى تعرض حياة أولادهم للخطر، بالإضافة إلى انتشار الحشرات

 

ويقول محمود عرفة فى رسالته: إن كابل الكهربائى العمومى يوجد بمقدمة قطعة أرض فارغة تحيطها القمامة والمهملات من كل اتجاه وتتوسط العديد من المنازل وفى حالة حدوث ماس كهربائى ستتكون النتيجة كارثة، ولذلك نناشد المسئولين بسرعة تنظيف المكان وعزل الكابل الكهربائى في أسرع وقت.

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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