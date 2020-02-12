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رياضة

الزمالك يفوز 68 - 64 على الجزيرة في دوري السوبر لكرة السلة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:57 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك
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محمد رشاد
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك رجال على منافسه الجزيرة بنتيجة 68-64، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مجريات الجولة الثالثة عشرة من دوري السوبر على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.

وسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها، حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-17، وواصل الفريق الأبيض سيطرته في الفترة الثانية التي تفوق فيها بنتيجة 14-10، لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 35-27.

وواصل لاعبو الفريق الأبيض تفوقهم وحسموا الفترة الثالثة لصالحهم بنتيجة 19-17، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الزمالك بنتيجة 54-44.

وبالرغم من تفوق الجزيرة في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 20-14، لكن ذلك لم يغير في نتيجة المباراة التي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 68-64.

الاتحاد جاء في صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة متفوقا على الجزيرة بفضل المواجهات المباشرة بينهما، بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد خسارته أمام الزمالك.

واحتفظ سبورتنج بمركزه الرابع في المسابقة برصيد 20 نقطة، وجاء الزمالك خامسًا برصيد 19 نقطة، وسموحة سادسا برصيد 18 نقطة، وتقدم مصر للتأمين الى المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد تفوقه على سموحة، وتراجع طلائع الجيش إلى المركز الثامن والأخير برصيد 14 نقطة.
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