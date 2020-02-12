الزمالك يفوز 68 - 64 على الجزيرة في دوري السوبر لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك رجال على منافسه الجزيرة بنتيجة 68-64، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مجريات الجولة الثالثة عشرة من دوري السوبر على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.





وسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها، حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-17، وواصل الفريق الأبيض سيطرته في الفترة الثانية التي تفوق فيها بنتيجة 14-10، لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 35-27.





وواصل لاعبو الفريق الأبيض تفوقهم وحسموا الفترة الثالثة لصالحهم بنتيجة 19-17، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الزمالك بنتيجة 54-44.





وبالرغم من تفوق الجزيرة في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 20-14، لكن ذلك لم يغير في نتيجة المباراة التي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 68-64.





الاتحاد جاء في صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة متفوقا على الجزيرة بفضل المواجهات المباشرة بينهما، بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد خسارته أمام الزمالك.



