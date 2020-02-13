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أخبار العالم

روسيا تكشف سبب رفضها التصويت على قرار مجلس الأمن حول ليبيا

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مساء أمس الأربعاء، عن سبب امتناع بلاده عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

 

وقال نيبينزيا عقب انتهاء التصويت إن "روسيا تشك في تنفيذ هذا القرار ويجب أن نرى ما سيحدث مستقبلا، فنحن لدينا قراران بشأن ليبيا ولم يطبقا وأصبنا بخيبة أمل لهذا القرار الجديد".

 

وأضاف "القرار اليوم يملي أن نفعل شيئا لم يوجد أبدا، ونحتاج إلى موافقة من أطراف الصراع الليبي على القرار".

 

وتابع المبعوث الروسي، "امتنعنا عن التصويت وإلى الآن لم نصل لفهم واضح بشأن القرار".


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