بوسي: نور الشريف حب حياتي من 3 اعدادى.. وهذا ما جذبنى إليه

حلت الفنانة بوسى ضيفة على برنامج " اصحى بأنرجى " مع المذيعة زهرة رامى على راديو انرجى





وروت بوسى فى تصريحات خاصة لبرنامج اصحى يا برنجى قصة لقائها بالراحل نور الشريف عندما كانت فى الصف الثالت الاعدادى و كان نور الشريف فى العام الاخير من معهد الفنون المسرحية.





قالت"البداية لم تكن لذيذة لقيته بيديني الاسكريبت في الكواليس وده مش شغله، لكنه جذبني بدمه الخفيف وحبينا بعض و ظلت على علاقة حب بنور الشريف ثلاثة سنوات حتى تمت خطبتنا في الصف الثالث الثانوي وأتممنا الزواج في الإجازة الصيفية بين المدرسة والجامعة عام 1972.





حالة الحب والزواج التي استمرت فترة طويلة جدا، فسرتها بوسي لإنرجي بأن صغر سنهما كان عاملا على بساطة هذه العلاقة التي لم يكن يتخللها لوع أو أسرار، قائلة "هو كان عيل وأنا عيلة"، والحب بيننا ربنا كتبه.





و أضافت بوسى "نور الشريف كان حريصا على بيته وشخصية سهل التعامل معها".





وأشارت بوسي إلى أن الغيرة لم يكن لها مكانا في قصة حبها مع نور الشريف، ففي الحب كانت الثقة كبيرة بينهما ولم يتواجد هذا الاحساس بينهما، أما على مستوى العمل فبوسي كانت تحب أن يكون نور متقدما دائما خاصة لأنها تعتبر التمثيل هواية بالنسبة لها ولم تكن ترغب في أن يكون اسمها أكبر من اسمه.





وقالت بوسي، إن نور الشريف موهبة كبيرة، استغلت دراستها وخبراتها ومعلوماتها في إضفاء روح لأدوراه، ولم يكن له صراعات مع أحد من الزملاء في الوسط الفني بل كان يهاتفهم دائما للثناء على الأدوار الجيدة.



