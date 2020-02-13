وزير الطيران يكرم محمد رحمة أول مصري يتقلد منصب مدير النقل الجوي بـ الإيكاو

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه محمد خليفة رحمة المدير الاقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO وكرمه وهنأه لحصوله على منصب وكيل المنظمة لشئون النقل الجوي.





ويعد رحمة أول مصري وعربي من إقليم الشرق الأوسط التابع للإيكاو يتقلد هذا المنصب الرفيع بعد منافسة مع 189 متقدما من مختلف أنحاء العالم ، ما يعكس التقدير على الصعيد العالمي لمكانة مصر وريادتها في مجال الطيران المدني الدولي.





وفى بداية اللقاء هنأ وزير الطيران، رحمة بعبارات الاعتزاز والافتخار على منصبه الجديد، مؤكدًا حرص وزارة الطيران على تقدير الرموز المصرية التى ساهمت بمجهوداتها وخبراتها فى تعزيز الدور الريادى الذى تتمتع به مصر فى مجال صناعة النقل الجوى وخاصة الذين مثلوا الطيران المدنى في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الصناعة حيث إنهم مثل يحتذى به وصورة مشرفة لبلدهم كل في موقعه وقد أعرب رحمة عن سعادته بهذا التكريم .





يذكر أن مكتب النقل الجوي بالمنظمة يضطلع بتخطيط ومراقبة تنفيذ ثلاثة أهداف من الأهداف الإستراتيجية الخمسة لمنظمة الإيكاو وهي أمن الطيران و التسهيلات و البيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي وذلك في اطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.





وكان محمد خليفة رحمة يشغل منصب المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط منذ مارس 2016، وشغل قبل ذلك منصب وكيل وزارة الطيران المدني المصري منذ عام 2013 وكذلك مستشار وزير الطيران.