تعرف على أحوال طقس الجمعة بدول الخليج العربي

يتعرض الطقس في المملكة العربية السعودية بداية من غد الجمعة وحتي الثلاثاء القادم إلى كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر علي معظم مناطق المملكة يصاحبها التأثيرات المناخية والتي تتمثل في نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار.





وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن سرعة الرياح علي منطقتي الجوف والحدود الشمالية تصل إلي 55 كم /س من الجمعة إلى الأحد مصحوبة بعاصفة ترابية تؤدي الي شبه انعدام للرؤية الأفقية.





كما توقع التقرير أن تشهد مدينة حائل سرعة رياح تصل إلي 50 كم /س مصحوبة بعاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية من السبت إلي الإثنين، بالإضافة تعرض مدن " القصيم والشرقية والرياض" سرعة الرياح تصل إلى 50 كم /س مصحوبة بعاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية خلال الإثنين والثلاثاء.





أخبار الطقس

كما تابع تقرير هيئة الأرصاد قائلا " تشهد مدينة تبوك سرعة رياح تصل إلي 50 كم / س مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية خاصة علي الأجزاء الساحلية وارتفاع في الأمواج من السبت إلى الثلاثاء في حين تشهد مدينتي " المدينة المنورة ومكة المكرمة " سرعة في الرياح تصل إلى 45 كم / س مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية خاصة علي الأجزاء الساحلية وارتفاع في الأمواج من السبت إلى الثلاثاء بينما تصل سرعة الرياح في مدينة نجران إلى 45 كم /س مع تدني في الرؤية الأفقية فقط يوم الثلاثاء.





أجواء الطقس

كما بيًن التقرير أن أحوال الطقس في المملكة تشهد أيضا انخفاض درجات الحرارة علي معظم مناطق المملكة من مساء السبت حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغري إلى الصفر المئوي علي مناطق "الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل"، بينما يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي من مساء يوم الأحد.





الطقس في الرياض

ويمتد هذا الانخفاض ليؤثر الطقس في الرياض وكذا علي منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمناطق " الشرقية ، المدينة المنورة " وذلك اعتبارا من مساء يوم الإثنين.





وعن فرصة هطول الأمطار كشفت الهيئة في تقريرها قائلة: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة من يوم الجمعة إلي يوم الإثنين على مناطق )الحدود الشمالية، والجوف وتبوك تبوك.





كما لم تستبعد الهيئة في تقريرها تساقط الثلوج علي مرتفعات منطقة تبوك " اللوز وعلقان والظهر" من مساء يوم الجمعة ، حيث يتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخري من مساء الأحد وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية " عرعر ، طريف ، القريات ، حزم الجلاميد".





وتشير التقارير إلى استمرار تأثير الكتلة الباردة حتي نهاية الأسبوع القادم.





طقس العرب