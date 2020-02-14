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مرأة

بدون تكلفة.. اصنعي أحمر الشفاه فى المنزل بمكونات طبيعية فى دقائق

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:31 ص
صنع أحمر الشفاه
صنع أحمر الشفاه
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نهى هجرس
تدفع العديد من الفتيات والسيدات مبالغ طائلة لشراء منتجات التجميل المختلفة، كما تعانى العديد من الفتيات من الحساسية تجاه أنواع معينة من أحمر الشقاه.

ووفقًا لما قدمة خبراء التجميل من نصائح إليكم أبرز الطرق لصنع أحمر الشفاه فى المنزل.

المكونات لصنع أحمر الشفاه:-

- 2 معلقة كبيرة كاركديه
- 1 حبة بنجر
- رشة دم الغزال
- نصف كوب ماء

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الطريقة لصنع أحمر الشفاه:-

- يقشر البنجر، ويقطع.
- يغلى الكركديه والبنجر في الماء حتى تقل كمية الماء.
- يؤخذ مقدار 3 ملاعق صغيرة من ماء السلق، ويضاف إليها دم الغزال.
- يوضع الخليط في علبة روج سائل فارغة.
- يطبق على الشفايف بالطريقة العادية.

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