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أخبار العالم

ترامب: التوصل لاتفاق سلام مع طالبان قريب جدا

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:37 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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القسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يعتقد بأن هناك فرصة جيدة لكي تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي، قال ترامب في تصريحات إذاعية "أعتقد أننا قريبون للغاية... أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. سنعرف في غضون الأسبوعين القادمين".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت في نبأ عاجل منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت أمس عن مسئولين قولهم إن ترامب سيوقع الاتفاق إذا التزمت طالبان بخفض مستوى العنف خلال فترة اختبار مدتُها سبعة أيام خلال هذا الشهر. 

فيما رحب الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بما وصفه بالتقدم الملموس الذي تشهده محادثات السلام الجارية بين الجانبين.

وجعل ترامب انسحاب قوات بلاده المؤلفة من 13 ألف عنصر من أفغانستان أحد الأهداف الرئيسية لسياسته الخارجية، كما أن التوصل لاتفاق مع طالبان على انسحاب هذه القوات يمكن أن يعزز فرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.
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