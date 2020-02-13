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فن

تطورات أزمة محمد رمضان والطيار المفصول فى 24 ساعة.. الجمهور يطالب بمقاطعة الأسطورة.. وأبو اليسر يلجأ للقضاء

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مجدي حلمي المحامي بالنقض والمستشار القانوني السابق لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إقامة دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورة الطيار اشرف ابو اليسر ومكانته الاجتماعية في الترويج عن نفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار" مستغلًا صورة الكابتن طيار اشرف ابو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة ما ادى الى إلحاق الاضرار الجسيمة المالية والادبية له، واوضح مجدي حلمي ان هناك فريق عمل متخصصا منعقدا بصورة يومية لبحث تطورات الموقف. 

فيما اشار خبير الملكية الفكرية حازم الطحاوي ان الافعال التي ارتكبها الفنان محمد رمضان تعد انتهاكا صارخًا لحقوق الملكية الفكرية وفقا لقانون الملكية الفكرية المصري، واصاب المشرع المصري عندما استشرق المستقبل ووضع نصًا قانونيًا ظل مهجورًا ما يقارب من عشرين عامًا، واضاف الطحاوي انه مؤمن بأن القضاء المصري الشامخ سينتصر لأصحاب الحقوق، فضلًا عن أن الأفعال التي ارتكبها محمد رمضان مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصري.

وخلال الساعات الماضية وقال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة فى حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابساتها.

وأضاف البيان، ووفقًا لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم  136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيًا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأعاد الفنان محمد رمضان عبر صفحته بموقع تويتر نشر الفيديو سبب الأزمة الخاصة بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بعد وقفه نهائيا من قبل سلطة الطيران المدنى.

وعلق "رمضان"، على الفيديو قائلا:«انا مكدبتش لما قولت ان الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور.. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخل عنه وربنا وحده يعلم بذلك، وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله».

وتصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة. 

وكتب نشطاء، تويتر ردًا ناريًا على، محمد رمضان، من خلال التعليقات التي تم رصدها على هذا الهاشتاج، وطالبوا بالامتناع عن متابعة أي أعمال للفنان المثير للجدل، في الوقت الذي رأى البعض منهم أنه هاشتاج قاسٍ، لاسيما وأن رمضان لم يكن على دراية بالقوانين واللوائح.
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