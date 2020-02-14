شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين .. تفاصيل

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب عمادالدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم من جداول النقابة، وذلك لفصله العشرات من الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014.





كما قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابق، من الاتهامات المنسوبة إليهما. ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.





وقررت الهيئة أيضا شطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير، لفصله عددا من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.





جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، والذي استمر نحو 6 ساعات.