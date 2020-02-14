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فن

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:07 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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سيد احمد
علق محمد رمضان على هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان الذي يتصدر تويتر ونشر فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" يوضح ذهابه إلى تصوير مسلسله الجديد "البرنس".

وعلق رمضان على الهشتاج قائلا " ‏‎#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي ‎#رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر ☝🏽❤️ ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: ‏‎يباشا الجمهور مش بيحب شخصك..الغرور وحش..انت مفروض تكون افضل من كده .

يذكر أن واصل الفنان محمد رمضان إشعال أزمته مع الطيار المفصول كابتن أشرف أبو اليسر.

ونشر الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديدا يسخر فيه من أزمته مع الطيار الكابتن أشرف أبو اليسر. 

وظهر في الفيديو داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".


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