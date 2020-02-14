لتسهيل التنقل.. سناب شات يختبر إعادة تصميم جديدة

يختبر تطبيق سناب شات "Snapchat"، إعادة تصميم رئيسية جديدة لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، من شأنها أن توسع التطبيق من ثلاثة إلى خمسة أقسام منفصلة، إلى جانب إضافة شريط التنقل الأسود على طول الجزء السفلي من الشاشة.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يرتبط شريط التنقل الجديد بخمسة أقسام جديدة، ويسمح للمستخدم برؤية مكان وجوده داخل التطبيق بشكل سريع، والانتقال مباشرة من شاشة إلى أخرى بنقرة واحدة بدلا من التمرير.





ويعيد التصميم الجديد تشكيل التطبيق الرائد في عام حرج، بحيث يتكون القسم الأول من خريطة سناب "Snap Map"، التي تعرض المواقع الفعلية للأصدقاء على خريطة متحركة، ويمكن الوصول إليها حاليا عن طريق التمرير للأسفل على شاشة الكاميرا الرئيسية.





ويعد القسم الثاني هو القسم الخاص بالدردشة، حيث يمكن إجراء المحادثات مع الأصدقاء، وأما القسم الثالث فهو مخصص للكاميرا الرئيسية.





وأما بالنسبة للجزء الرابع لقسم Snap Discover الحالي، الذي تمت إعادة تسميته باسم المجتمع Community، بحيث يحتوي على كل المحتوى من الاتصالات والأشخاص الذين يتابعهم المستخدم والتوصيات الشخصية وما إلى ذلك.





وسيصبح الجزء الخامس لقسم Discover الجديد، الذي يعرض برامج سناب الأصلية وعروضه، التي شهدت زيادة كبيرة في نسبة المشاهدة خلال العام الماضي.





ويتم حاليا جمع علامات تبويب القسم الأول والثاني والرابع والخامس في علامة تبويب واحدة، لكن إعادة التصميم الجديدة تمنح كل علامة تبويب مساحة مخصصة لها، والأهم من ذلك، أن التنسيق الجديد يسهل على القادمين الجدد التنقل بين الأدوات والميزات المختلفة.





وقالت متحدثة باسم شركة Snap: "إننا نستكشف طرقا لتبسيط التنقل عبر سناب شات، ونطلب تعليقات من مجتمعنا من أجل الإصدارات المستقبلية من تطبيقنا، وتوفر واجهة المستخدم الخاصة بهذا الاختبار مساحة أكبر للابتكار، وتزيد من فرصة التفاعل واكتشاف المزيد حول ما يقدمه سناب شات".





ويأتي اختبار هذه النظرة الجديدة بعد ثلاث سنوات من إعادة التصميم الأخيرة، التي أدت إلى توقف نسبة 2 في المئة من المستخدمين النشطين عن استخدام سناب شات بالكامل.





وحاولت الشركة إلغاء بعض التغييرات الأكثر إزعاجا، واهتمت بتطبيقها لنظام التشغيل أندرويد الذي تم إهماله منذ فترة طويلة، وسوقت نفسها على الصعيد الدولي، وذلك في سبيل كسب مستخدمين جدد، حيث أضافت الشركة 8 ملايين مستخدم يومي نشط في الربع الرابع من عام 2019، ليصل بذلك عدد المستخدمين إلى 218 مليون شخص يوميا.