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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14- 2 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:43 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14- 2- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22
طنطا الصغرى 11 والعظمى 21
دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 20
مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

 سيوة الصغرى 08 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18

دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

السويس الصغرى 10 والعظمى 22

العريش الصغرى 08 والعظمى 20   

رفح الصغرى 08 والعظمى 20
رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 25

نخل الصغرى 04 والعظمى 23      

نويبع الصغرى 18 والعظمى 25     

طابا الصغرى 15 والعظمى 24      

كاترين الصغرى 05 والعظمى 20

الطور الصغرى 14 والعظمى 22     

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 24

المنيا الصغرى 08 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

قنا الصغرى 10 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28   

أسوان الصغرى 13 والعظمى 29    

أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 27   

الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 28
شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27

أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 28  

 حلايب الصغرى 12 والعظمى 25

رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 23

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