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توك شو

طقس عيد الحب: أجواء شتوية ممتعة وارتفاع بدرجات الحرارة.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:48 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: أن هناك استقرار الأحوال الجوية اليوم الجمعة 14 فبراير عيد الحب، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.


وتابع الدكتور محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن على المواطنين الإستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع على كافة أنحاء محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك إرتفاع بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث أن الرياح هادئة على أغلب طرق الجمهورية، وتسمح بحركة السفر على مدار اليوم.


وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك أجواء شتوية ممتعة فى جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك إستقرا بالملاحة البحرية، مما تسمح بالقيام بكافة الأنشطة البحرية على مدار اليوم.


وحذر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية بالصباح الباكر، مؤكدا بانتهائها سريعا الساعة ال9 صباحا مع سطوع أشعة الشمس البارزة، مما يحسن الرؤية على الطرق، خصوصا الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.


وأفاد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لجنوب سيناء وجنوب الصعيد تعتبر من أجمل الأجواء اليوم، مضيفا إلى أنه على كل المواطنين السفر وزيارة المدن السياحية والاستمتاع بالطقس اليوم.

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