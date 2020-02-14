أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" الذي تديره شركة "إن آي كابيتال" القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، مشيرة إلى أن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبي الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا في كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة.





ووجهت وزيرة التخطيط الشكر لكل الأعضاء المؤسسين للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمكتتبين والعاملين على الصندوق، موضحة أن حجم التغطية في فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها؛ دولة ومؤسسات وأفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.





من جانبه قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي: "سعداء بانتهاء فترة الاكتتاب وكل أعضاء مجلس الإدارة متشوقين للعمل على تحقيق أهداف الصندوق لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي".





وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال القابضة "فخورين بثقة المجلس وتكليفنا بإدارة أموال هذا الصندوق الذي يتيح لشركة ان أي كابيتال المبادرة في عمل قومي ينعكس نجاحه على المواطن المصري ."





وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت فى ديسمبر الماضي؛ قيام شركة "إن آي كابيتال" القابضة بفتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.



