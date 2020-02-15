تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:
أسعار شيفروليه
chevrolet
شيفروليه لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيها حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه آفيو
chevrolet aveo تبدأ من 192.900 جنيها حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه أوبترا
chevrolet optra تبدأ من 199.900 جنيها حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 369.990 جنيه حتى 429.990 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه n300
chevrolet n300 بسعر 174.650 جنيه.