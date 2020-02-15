تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.





ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:

أسعار شيفروليه

chevrolet

شيفروليه لانوس









شيفروليه آفيو









شيفروليه أوبترا









شيفروليه ماليبو









شيفروليه بيك اب









شيفروليه n300

chevrolet n300 بسعر 174.650 جنيه.















تبدأ من 166.400 جنيها حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 192.900 جنيها حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 199.900 جنيها حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 369.990 جنيه حتى 429.990 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيه لأعلى فئة.