قبل سفرك.. الصحة السعودية تقدم 5 نصائح لوقايتك من فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين للخارج، من الوقاية من الإصابة بالفيروسات؛ ومنها فيروس كورونا الجديد.
وأول هذه الإرشادات: تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال، ثم الحرص على غسل الأيدي باستمرار، مع تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.
ورابعًا: الحرص على تجنُّب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع، وأخيرًا طهي الأكل بشكل جيد خاصة اللحوم والبيض.
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وشدّدت "الصحة" على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من الحالة الصحية.