لم تظهر الأعراض.. الصحة: الأجنبي الحامل لفيروس كورونا بمصر حالته مستقرة.. فيديو

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن "الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها فى مصر لم تظهر عليها أى أعراض"، مشيرا إلى أن أى حالة تظهر عليها أعراض سيتم عزلها ومتابعتها صحيا.





وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة "دي ام سي" إننا "لدينا استراتيجية كاملة للتعامل مع أى حالة قد يظهر عليها أعراض فيروس كورونا".





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية بخير ويتم متابعتهم يوميا"، مشددا على أن الأجنبى الحامل لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه فى مصر حالته مستقرة.



