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رياضة

أخبار الأهلي.. الأحمر يقسو المصري بثلاثية نظيفة.. وفرمان عاجل من سيد عبد الحفيظ

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:


حقق فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي الفوز على حساب منافسه المصري البورسعيدي بثلاثة اهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم باستاد المكس بالاسكندرية والمؤجلة من الاسبوع السادس بالدوري الممتاز.

رد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك وذلك عقب فوز الأخير بلقب السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهتهم المرتقبة بالسوبر المصري.

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن السبب وراء عدم الدفع بالمهاجم السنغالي اليو بادجي خلال مباراة المصري البورسعيدي.

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرض حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق، عقب الفوز مباراة المصري البورسعيدي.

يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق عقب انتهاء مباراة اليوم أمام المصري.
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