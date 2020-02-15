أخبار الرياضة .. فرمان مهم من سيد عبد الحفيظ بسبب السوبر.. ليفربول من حقه منع صلاح من الأولمبياد.. والشناوي نسر الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي :









قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق، عقب الفوز بمباراة المصري البورسعيدي.

محمد الشناوي يحصل على نسر النادي الأهلي في مباراة المصري بالدوري

حصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لقب أفضل لاعب بالفريق الأحمر فى مباراة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0، حيث منحت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر الشناوي لقب "نسر مباراة" المصرى".



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