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منوعات

شاهد.. مقطع فيديو مسرب لعامل في مطعم شهير يتسبب في فصله عن العمل

السبت 15/فبراير/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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مريم صليب
المطاعم من أبرز الأماكن التي تفتش عنها الصحة باستمرار، للاطمئنان على نظافتها ونظافة العاملين بها، والتفتيش باستمرار على المواد الغذائية والحرص على تنظيف الأواني والمخالف لذلك قد يفصل عن العمل. 

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أحد العمال في مطعم شهير ببريطانيا تم تصويره أثناء استحمامه في المكان المخصص لغسل الأطباق ومن باب السخرية نشره صديقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار اشمئزازهم وتخيلوا أن الأطباق التي يأكلون فيها الطعام تغسل في نفس المكان الذي يستحم فيه أحدهم، حتى وصل الفيديو لصاحب المطعم وقرر معاقبة العامل. 

خسر صاحب المطعم خسائر فادحة بسبب انتشار ذلك الفيديو، حيث طالب الرواد بمقاطعة ذلك المطعم برغم محاولات صاحب المكان المستميتة ليقنع المواطنين بأنها سقطة لن تتكرر وأنه قام بفصل العامل وسيضع كاميرات مراقبة في كل مكان إلا أن العامل تسبب في إغلاق المطعم لمدة عام.
شاهد.. مقطع فيديو مسرب لعامل في مطعم شهير يتسبب في فصله عن العمل
شاهد.. مقطع فيديو مسرب لعامل في مطعم شهير يتسبب في فصله عن العمل
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