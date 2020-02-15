وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، السبت، خلال جولته بالفيوم؛ مركز شباب شكشوك برفقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.





وخلال الزيارةن طالب وزير الرياضة برفع كفاءة المركز، وتزويده بجميع الأجهزة والمعدات التي تساهم في تنفيذ جميع الأنشطة المستهدفة، والتي تخدم جميع الأعضاء والمترددين على المركز.





كما وجه وزير الرياضة بإنشاء ملعب خماسي فورا للمركز، ومتابعة تنفيذه والانتهاء منه في أقرب وقت.





في السياق نفسه ، زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معسكر "مخيم فتيان الكشافة"، حيث أثنى على المخيم والمشاركين فيه، موجها بتقديم جميع أنواع الدعم لهم.



