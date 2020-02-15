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رياضة

وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي

السبت 15/فبراير/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، السبت، خلال جولته بالفيوم؛ مركز شباب شكشوك برفقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وخلال الزيارةن طالب وزير الرياضة برفع كفاءة المركز، وتزويده بجميع الأجهزة والمعدات التي تساهم في تنفيذ جميع الأنشطة المستهدفة، والتي تخدم جميع الأعضاء والمترددين على المركز.

كما وجه وزير الرياضة بإنشاء ملعب خماسي فورا للمركز، ومتابعة تنفيذه والانتهاء منه في أقرب وقت.

في السياق نفسه، زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معسكر "مخيم فتيان الكشافة"، حيث أثنى على المخيم والمشاركين فيه، موجها بتقديم جميع أنواع الدعم لهم.

رافق وزير الشباب والرياضة في جولته كل من رمزي هندي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، ومصطفى منصور، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
وزير الرياضة يوجه برفع كفاءة مركز شباب شكشوك وإنشاء ملعب خماسي
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