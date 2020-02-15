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حوادث

كلامك نفس كلام الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على جمال عيد

السبت 15/فبراير/2020 - 06:25 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على الناشط جمال عيد، لقيامه بالدفاع على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "الادعاءات التى ترددها هى نفس الادعاءات التى ترددها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال آخر: "هل نسيت عشرات الملايين من المواطنين ونزولهم الشوارع رافضين حكم الإخوان للبلاد".

ورد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى على جمال عيد قائلا: "لن تتمكن أنت وأتباعك من محاولات التحريض على الدولة ومؤسساتها وتعاونك مع جماعة الإخوان لن يسفر عن شئ والمؤامرة التى تديرها ستفشل".
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