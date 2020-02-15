كلامك نفس كلام الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على جمال عيد

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على الناشط جمال عيد، لقيامه بالدفاع على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "الادعاءات التى ترددها هى نفس الادعاءات التى ترددها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".





وقال آخر: "هل نسيت عشرات الملايين من المواطنين ونزولهم الشوارع رافضين حكم الإخوان للبلاد".





ورد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى على جمال عيد قائلا: "لن تتمكن أنت وأتباعك من محاولات التحريض على الدولة ومؤسساتها وتعاونك مع جماعة الإخوان لن يسفر عن شئ والمؤامرة التى تديرها ستفشل".