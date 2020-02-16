الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن طقس اليوم، الأحد، هطول أمطار رعدية على مناطق «الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة، والقصيم» والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.





وفي بيان لـ«هيئة الأرصاد» عبر موقعها الإلكتروني، أشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية، وإلى ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق «الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، والرياض».





وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت «هيئة الأرصاد» أنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وأن موجه يرتفع مترًا ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وأن حالته متوسطة الموج.



