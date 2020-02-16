هيئة الاستثمار: 1.1 مليار جنيه تكلفة منطقة بنها وتضم 187 مشروعا توفر 3500 فرصة عمل.. و96% نسبة التنفيذ

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأحد، بزيارة تفقدية للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وشرح المستشار محمد عبد الوهاب حجم الأعمال في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، موضحًا في هذا الصدد أنه تم تخصيص هذه المنطقة للأنشطة الغذائية، والصناعات المُكملة لها على مساحة 46 فدانًا، وتضم 187 مشروعًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 و360م2، وتضم ثلاجات ومخازن بمساحة 240م2، وكذا منافذ بيع بمساحات تتراوح ما بين 72م2 إلى 80م2.





وأوضح أن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم 147 وحدة صناعية، و6 ثلاجات مركزية، بالإضافة إلى منطقة تجارية عبارة عن 16 منفذ بيع، و18 مخزنا، ومنطقة إدارية خدمية، تشمل مركز خدمات المستثمرين، ومركزًا حضريًا للمرأة، ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين، ومبنى دفاع مدني، ونقطة إسعاف ومسجدًا، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى 96%.





وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن المناطق الاستثمارية، بشكل عام، تقوم في الأساس على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتضم أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية، وغيرها من الأنشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن ذلك تم وفق تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق استثمارية على مساحة 2142 فدانًا بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات العاملة بداخلها 800 مشروع بحجم عمالة يصل إلى 75 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال بتلك المناطق إلى 90%.





وأضاف أنه جار إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة في مجالات مختلفة منها: اللوجستية، والتعليمية، والصناعية، والخدمية، والترفيهية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسهم تلك المناطق في توفير 208 آلاف فرصة عمل، مع جذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.





وتابع: "قامت الهيئة بتنمية وتطوير 3 مناطق استثمارية تحت ولايتها تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل من مدينة الصف، وميت غمر، وبنها"، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بهذه المناطق بلغ 3 مليارات جنيه، وتضم 519 مشروعا وتوفر 9500 فرصة عمل، منوهًا إلى أنه تم طرح تلك المناطق خلال الربع الأخير من عام 2019، وجار حاليًا عملية تخصيص الوحدات داخل تلك المناطق للمشروعات بكل من مدينتي ميت غمر، وبنها.





وفي نهاية الجولة، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية، وكذلك الطرق الداخلية بها.



