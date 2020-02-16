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رياضة

فال خير.. الزمالك ينزل في نفس فندق إقامته في الإمارات قبل 3 سنوات استعدادا للأهلي

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:00 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إقامة بعثة الفريق في نفس الفندق الذي أقام به الفريق من قبل في أبوظبي قبل ثلاث سنوات، عندما توج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي.

ويأتي قرار مسئولي القلعة البيضاء كنوع من أنواع التفاؤل قبل مواجهة الغريم التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتطير بعثة الزمالك صباح غد، الاثنين، إلى الإمارات استعدادا للقاء المرتقب، وذلك بعد الانتهاء من خوض لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي في قطر، والتتويج باللقب على حساب بطل تونس، حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الزمالك.

ويعتبر فندق القوات المسلحة بأبوظبي الذي من المقرر أن يقيم به الزمالك، أحد الفنادق المنعزلة عن وسط المدينة، وذلك حرصًا من مسئولي النادي الأبيض على توفير أكبر قدر من التركيز للاعبي الزمالك.

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