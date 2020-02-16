شاهد.. وزيرة الهجرة تجلس على «بستلة» لتصنيع أدوات المائدة بالغربية

شاركت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، سيدات قرية الفرستق بمركز بسيون في محافظة الغربية أثناء تصنيعهن أداوت المائدة من الخزف.





وأصرت نبيلة مكرم على الجلوس مع سيدات القرية على «بستلة» أثناء التصنيع، مؤكدة أن المرأة المصرية هي عصب الاقتصاد المصري.





وكانت وزيرة الهجرة، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وصلا إلى قرية الفرستق بمركز بسيون، صباح اليوم، الأحد 16 فبراير، في زيارة تهدف إلى توعية أهالي القرية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي تم تكليف وزارة الهجرة بها.







وتفقدت نبيلة مكرم مصنع «أبو إياد» لصناعة الكيماويات والدهانات ومواد البناء في قرية الفرستق، الذي يقوم بتدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل؛ كبديل للهجرة غير الشرعية.

تأتي الزيارة بالتعاون والتنسيق مع محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلاقمي، مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، ومروة محسن خبيرة التطوير، والدكتور محمد سمير، مدير مكون الحوكمة في البرنامج، والدكتور خالد حبيب، استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.