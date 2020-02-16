زراعة القناة تشارك ضمن 5 جامعات بمشروع التميز الدولي





تأتي مشاركة الكلية تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، و بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأوضح الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة إن مشروع التميز معني بإنشاء البرامج اادراسية الجديدة، وتمويل المنح الدراسية بالكامل، والمشروعات البحثية.





وأضاف أنه تم تمويل مشروعين في إطاره بقسم البساتين بالكلية خاصة بإنتاج تقاوي البطاطس، وآخر خاص بتحمل الجفاف في محاصيل الخضر، كما يوفر المشروع منح للدراسة بأمريكا، و دورات تدريبية لكتابة البحوث، وطرق إعداد دراسة المشروعات.





وتابع أن الكلية تستعد لعقد ورشة عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس أواخر فبراير الحالي على مدى 3 أيام بدعم من صندوق دعم البحوث بأكاديمية البحث العلمي يحاضر بها خبراء بريطانيون، تهدف للتدريب على تحقيق التواصل العلمي بين الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وبين المجتمع العلمي الدولي.





ووعد المحافظ لجماهير الإسماعيلي بحضور مبارك الرجاء البيضاوي المغربي نفت إدارة الإعلام والصحافة بديوان عام محافظة الإسماعيلية ، صحة ما تردد مساء أمس على السوشيال صفحات التواصل الاجتماعى حول إشاعة خبر تصريح للواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بأنه وعد الجماهير بالسماح بدخول الاستاد الاسماعيلى وحضور مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوى المغربى.





وأوضحت إدارة الإعلام في بيان لها، اليوم الأحد، أنه أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية بعد منتصف ليلة الأمس التقى بمجموعة من الشباب بشارع عرابى وأستمع إلى مطلبهم بالسماح بزيادة أعداد المشجعين والجماهير فى مباراة اليوم ووعد المحافظ بدراسة مدى إمكانية تلبية مطلبهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ولم يعد بالسماح بفتح المجال لحضور الجماهير على المطلق. وأنه لن يسمح بدخول المباراة بدون تذاكر.

تتعاون كلية زراعة جامعة قناة السويس، ضمن 5 جامعات مصرية تشارك بمشروع التميز الدولي للمشاركة بالمشروع الذى يضم جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط.