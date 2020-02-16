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توك شو

تجنبا لتفشي فيروس كورونا.. الصين تحارب أسرع وسيلة لنقل الفيروس.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "الآن" تقريرا عن تفاصيل حلق شعور ممرضات الصين خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو تخلى ممرضة صينية تدعى "لو وينين"، ضمن أعضاء الفريق الطبي في ووهان الصينية، عن شعرها لتأدية واجبها الإنساني.

وقد اصطفت وزميلاتها بانتظار دورهن لحلاقة شعورهن، حيث تعد هذه أسرع وسيلة لنقل العدوى، وذلك وفقا لإرشادات الأطباء والممرضين، والذين أكدوا أن الشعر يعيق عملهم، إذ يضطرون لارتداء بدلات واقية لمدة 6 ساعات يوميًا، كما يخشون أن تنتقل إليهم عدوى كورونا من خلال الشعر بسبب احتكاكهم المباشر بالمرضى.

ونظرًا للحجر الصحي، لا تسطيع الفرق الطبية مغادرة المشافي، لتبرز شجاعة الحلاق الشاب "شين جي" بالتطوع لحلاقة شعر الفريق الطبي بالمجان.

يذكر أن اللجنة الوطنية الصينية للصحة أعلنت اليوم، الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس، السبت.
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